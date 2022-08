Eduardo inicia campanha nas ruas na Manaus Moderna e zonas Leste e Norte da cidade

O pré-candidato ao Governo do Amazonas promete uma campanha eleitoral com propostas para tornar o Estado mais eficiente

O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB) inicia pessoalmente amanhã (16), a partir das 8hs, a campanha eleitoral nas ruas de Manaus com um “adesivaço” de veículos e distribuição de panfletos na avenida Manaus Moderna, no Centro.

A mesma atividade de campanha também será realizada na avenida Brasil, em frente ao mini shopping do bairro Compensa, na avenida Noel Nutels, em frente ao shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova e na avenida Grande Circular, em frente ao shopping Grande Circular, no bairro São José.

O calendário das eleições de 2022 prevê, para amanh~(16), o início da campanha nas ruas e na internet, com a distribuição de material de propaganda e comícios. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto. Eduardo Braga vai iniciar a apresentação de seu plano de governo protocolado na Justiça Eleitoral.

“Vamos dizer sim à geração de emprego, sim a um sistema de saúde digno, sim a educação com qualidade, sim a garantia de comida na mesa, e não à fome. Sim a uma segurança pública com policiais valorizados, com uso de equipamentos modernos e eficientes para combater o crime organizado, roubos e a violência” destacou Braga.

Dentre as propostas de Eduardo, estão a construção de dois hospitais e pronto-socorro nas zonas Leste e Norte, e reforma e ampliação das unidades de saúde na capital e no interior. Para a segurança, a realização de concursos públicos para 8 mil policiais, retomada das obras do Prosamim e a construção de novos Centros de Tempo Integral (Cetis).

Outro ponto importante do plano de governo do senador é a proposta de investimentos pesados na área social, com a retomada do projeto Jovem Cidadão, ações de combate à fome e à pobreza no Amazonas e a construção de unidades habitacionais na capital e no interior. “São projeto que o povo precisa urgente e vamos dar bastante prioridade”, afirmou Eduardo Braga.

Com informações da assessoria