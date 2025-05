Na manhã desta sexta-feira (23/05), o senador Eduardo Braga, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, assinaram a ordem de serviço para iniciar as obras de pavimentação, diminuição do canteiro central, criação de terceira faixa, drenagem e novas sarjeta, meio-fio e sinalização da Avenida do Turismo, importante via de acesso da Zona Oeste até o Complexo Turístico da Ponta Negra. Em média, quatro mil veículos circulam a cada hora no local. O recapeamento de ruas da Zona Norte: núcleos 1, 9, 11 e 12 da Cidade Nova e ramais e vicinais da Zona Rural também foi anunciado.

Todas as intervenções viárias serão custeadas com emendas do senador: R$ 19 milhões para as intervenções na Avenida do Turismo, R$ 26 milhões para asfaltamento da Zona Norte e mais R$ 26 milhões para a Zona Rural.

Eduardo Braga confirmou seu compromisso com a cidade de Manaus e enfatizou os benefícios para a população com a ampliação da Avenida do Turismo.

“Sabe o que isso significa? Vai diminuir o engarrafamento de quem hoje vem da Zona Norte para aqui a Zona Oeste. A terceira faixa de cada lado significa melhorar a mobilidade urbana. Para quem? Para os trabalhadores, para que a gente possa chegar mais rápido, portanto, sair um pouquinho mais tarde de casa, poder ficar um pouquinho mais com a família e voltar mais rápido também. Senão a gente passa seis, oito horas trabalhando e passa mais duas horas de manhã no trânsito e mais duas horas à tarde. Quando você soma, são quatro horas de trânsito e mais oito de trabalho, você passa então doze horas da sua vida no trânsito ou trabalhando. Enquanto isso, a família, a educação, a cultura e o lazer ficam de lado”, ressaltou o senador.

A relevância da parceria com a gestão do prefeito David Almeida para asfaltar as ruas da Zona Norte e os ramais e vicinais da Zona Rural também foi reforçado por Eduardo Braga.

“O David tem feito um grande trabalho para que Manaus possa resolver o problema da mobilidade urbana. Nós estamos olhando para onde o povo mora, onde o povo vive. Por isso são mais de 26 milhões para recapeamento da Zona Norte, que envolve núcleos da Cidade Nova. Outros 26 milhões vão para as estradas rurais e vicinais, onde está o trabalhador rural que está lá plantando e que precisa escoar a produção, e se a estrada não está boa, ele não consegue escoar a produção. Sem escoar a produção, ele não coloca o dinheirinho no bolso”, disse Eduardo Braga.

O prefeito David Almeida ressaltou a importância do apoio e da articulação do senador Eduardo Braga para Manaus avançar ainda mais tanto com obras de infraestrutura quanto na habitação, no social e na saúde.

“Vejam a importância de nós trabalharmos unidos e termos políticos com a capacidade, com a competência, com o dinamismo e com a influência do senador Eduardo Braga. Essa semana foi aprovado o novo licenciamento ambiental no Senado com relação às obras de todo o Brasil. Isso é significativo, porque também teve a participação do senador Eduardo e do senador Omar para que nós possamos sonhar, agora sim, depois de décadas, 40 anos, com o asfaltamento da BR-319”, destacou David Almeida.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Renato Junior, destacou o histórico de obras na cidade de Manaus executadas com apoio de Eduardo Braga. “Muito me honra, muito me orgulha poder hoje ser secretário de obras na secretaria que o senador já foi também e começou a sua vida. Foi o secretário de obras que mais deixou projetos para ser executado. Muitos dos projetos que vocês estão vendo 20 anos depois sendo colocados em Manaus, saíram da capacidade administrativa e intelectual do senador Eduardo Braga. Uma pessoa que pensa à frente do seu tempo. Está aí a Arena da Amazônia, a Ponte sobre o Rio Negro, o Prosamim, uma biografia de trabalho e de entrega não somente pela cidade de Manaus, mas pelo estado do Amazonas”, afirmou.

O projeto

As obras na Avenida do Turismo são compostas por 121.271,22 m² de pavimentação asfáltica, diminuição do canteiro central, criação de faixa adicional de cada lado, drenagem, além da construção de sarjeta e meio-fio de concreto com 12.734,58 m. O objetivo é oferecer mais fluidez ao trânsito, segurança viária e qualidade no deslocamento para quem precisa passar pela Zona Oeste.