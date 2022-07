Eduardo Braga é confirmado pelo PT como pré-candidato de Lula ao Governo do Amazonas

Senador amazonense tem o apoio de dezenas de prefeitos e centenas de lideranças políticas na capital e no interior

O senador Eduardo Braga (AM) será o pré-candidato do ex-presidente Lula nas eleições deste ano ao Governo do Amazonas. A aliança foi confirmada hoje (18), em São Paulo, em reunião com lideranças do MDB de 11 estados, que declararam apoio à pré-candidatura do petista à Presidência da República.

Em destaque ao lado de Lula e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Eduardo Braga disse que o MDB tomou a decisão em 11 estados de apoiar a campanha do ex-presidente e que todos estão comprometidos com o projeto de Brasil, com foco na retomada do crescimento e a geração de emprego e renda.

“Estamos comprometidos com o projeto de Brasil que todos queremos: o fortalecimento da democracia, a retomada do crescimento, da geração de emprego, de renda e da justiça social que este país precisa”, disse o senador.

Braga é o segundo nas pesquisas de intenção de votos divulgadas recentemente pelo Grupo Diário de Comunicação, atrás do ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania). Eduardo concorre ao terceiro mandato de governador. Com o apoio de Lula, agora, o senador deve definir data, hora e local da convenção do MDB, onde vai oficializar a chapa com nome do vice.

A aliança Eduardo/Lula fortalece o palanque do pré-candidato ao Governo do Amazonas, que tem o apoio de dezenas de prefeitos e centenas de lideranças políticas, religiosas e indígenas na capital e no interior do Estado. O senador Omar Aziz (PSD) deve formar a chapa como pré-candidato à reeleição

Com informações da assessoria