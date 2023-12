Em entrevista aos veículos do Grupo Norte de Comunicação, o senador Eduardo Braga destacou a lentidão das obras da BR 319. “A ministra Marina Silva parou no tempo se colocando contra a BR 319. Não queremos a estrada só para passear, na verdade ela seria essencial para salvar vidas na pior fase da Covid, que matou pessoas por falta de oxigênio, porque os tubos transportados ficavam atolados na estrada”, frisou.

Para o senador, a rodovia é uma necessidade do País, já que serve a pelo menos três estados do Norte. “Não somos contra a defesa do meio ambiente, mas a estrada já está aberta e pode ser fiscalizada por satélite. É impossível o Brasil não ter tecnologia para monitorar 400 quilômetros de estrada, Quer mais prova da falta que a BR faz depois dessa seca histórica, em que os municípios ficaram ilhados sem acesso fluvial?”

Nas entrevistas à rádio, portal e TV Norte, o senador fez um balanço do ano no Senado, que ele considerou duro, mas muito produtivo. Ele destacou ainda a inclusão das obras do novo porto Manaus Moderna no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal e a relatoria da reforma Tributária. “Foi um ano de semeadura, com a aprovação de uma reforma necessária e urgente, que no próximo ano será consolidada por leis complementares”.

Com informações da assessoria