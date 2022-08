Eduardo Braga anuncia parceria do Careiro da Várzea com Omar, Lula e Pedro Guedes

O candidato pela coligação “Em defesa da vida” (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB), foi recebido no rio por canoeiros e escoltado por populares e apoiadores ao som de tambores pelas ruas do Careiro da Várzea, hoje (28). No local, anunciou a “maior parceria da história do município com o presidente Lula, senador Omar Aziz, candidato à reeleição pelo PSD, e o prefeito da cidade, Pedro Guedes (PSD)”, disse o candidato.

Ao lado dos dois políticos e também do prefeito de Itamarati, João Campelo (MDB), de vários candidatos, que disputam uma vaga para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa do Estado, Braga enumerou diversas obras de infraestrutura viabilizadas por meio de recursos de emendas parlamentares e projetos futuros. “E essa parceria vai começar assim. O hospital do Careiro foi iniciado ainda no meu governo e precisa de uma reforma e ampliação. Eu, como senador da República, vou arrumar os R$ 2 milhões que faltam para a obra do hospital”, anunciou Eduardo Braga, que foi aplaudido por centenas de pessoas presentes no comício.

Para o senador, o início da parceria terá novos desafios e citou como exemplo, obras de infraestrutura para as comunidades. “Na Vila Gutierrez, topei o desafio com o prefeito Pedro Guedes de substituir as pontes de madeira por passarelas em concreto. E vamos fazer isso”, afirmou o candidato ao Governo do Amazonas.

Para a Vila do Zero, Braga disse que a questão do fornecimento de água está sendo resolvida pela prefeitura e a estrada do Cambixe será 100% concluída até o fim deste ano. “Os moradores do Parauá e do Terra Nova também podem contar comigo. Estamos juntos”, disse o senador, que destinou mais de R$ 30,281 milhões em emendas parlamentares para o Careiro da Várzea.

Os recursos foram investidos no incremento do custeio do Piso da Atenção Básica (PAB), construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), melhorias na rede de educação, pavimentação em concreto da estrada do Cambixe, requalificação do sistema viário urbano nos bairros Samaúma e na sede do município.

Com informações da assessoria