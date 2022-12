Eduardo Bolsonaro posta troca de cumprimentos de Lula e Castillo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou sobre a prisão do ex-presidente do Peru, Pedro Castillo. Pelo Instagram, Eduardo publicou uma troca de cumprimentos entre o ex-líder peruano e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Castillo se tornou presidente no dia 15 de junho de 2021 no Peru. Na ocasião, Lula deu parabéns ao peruano, em seu perfil no Twitter. Disse que resultado “é simbólico e representa mais um avanço na luta popular em nossa querida América Latina”.

Já o ex-presidente do Peru, em 30 de outubro, disse que a vitória do petista é “essencial para fortalecer a unidade da América Latina”.

Crise no Peru

Nesta quarta-feira (7), Castillo dissolveu o Congresso peruano e afirmou que iria convocar novas eleições e um toque de recolher das 22h às 4h.

Porém, pouco tempo depois, sua destituição foi aprovada pelo parlamento como resposta à iniciativa. A vice-presidente do país, Dina Boluarte, assumiu o cargo.

O ex-presidente do Peru também informou que foi convidado para cerimônia de posse de Lula, em 1º de dezembro de 2023. A nova chefe do Executivo peruano ainda não se pronunciou se virá para o evento.

*Com iG