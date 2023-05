Editora da UEA lança livro sobre preservação da natureza e dos macacos da Amazônia

Livro “Espaço Primatas: educando em prol dos macacos amazônicos” é uma ferramenta potencial para ações de educação ambiental

Com o objetivo de promover a conscientização sobre a conservação da natureza e dos macacos na região amazônica, a Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançará o livro “Espaço Primatas: educando em prol dos macacos amazônicos”, no dia 1º de junho de 2023, às 16h30, no auditório da Escola Normal Superior (ENS/UEA), localizado na avenida Djalma Batista, 2.470, Chapada.

O livro é descrito como uma proposta de Educação Ambiental voltada às escolas. A obra visa sensibilizar estudantes para a proteção do meio ambiente e a preservação da fauna e flora da Amazônia. Os organizadores do livro foram Luciane Lopes de Souza, Eulerson Xavier de Oliveira, Lorena Sarmento dos Santos e Paulo Eduardo Braz dos Santos.

Os conteúdos presentes na obra são considerados enriquecedores para os professores de Ciências, oferecendo subsídios para aulas e atividades extraclasse, que despertem a curiosidade científica dos alunos sobre a temática abordada.

Além de ser uma ferramenta didática para uso em sala de aula, o livro também é indicado para espaços não formais como zoológicos ou parques, visando envolver toda a sociedade na busca pela conservação ambiental.

O lançamento do livro é uma oportunidade para ampliar o conhecimento sobre a vida dos macacos da floresta amazônica e ressaltar a importância de preservar a biodiversidade.

Com informações da UEA