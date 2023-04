Edifício desaba e pega fogo em Olinda

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após parte de um edifício desabar na noite desta quinta-feira (27) em Olinda , no Grande Recife .

Segundo o Corpo de Bombeiros , as duas vítimas fatais eram sexo masculino Um homem de 32 anos e um adolescente de 13 anos. A identidade deles não foi divulgada.

Já os sobreviventes, três mulheres e um homem, foram levados para hospitais da região. Duas vítimas seguem em estado grave. Os agentes ainda procuram por cinco desaparecidos nos escombros.

O prédio de 32 apartamentos, com térreo e três andares já havia sido desocupado, afirmou a Defesa Civil. No entanto, 16 pessoas ainda estavam morando no edifício.

O prefeito da cidade, o professor Lupércio, afirmou que a prefeitura de Olinda está de prontidão para ajudar no que for preciso.

Já a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra, se manifestou dizendo que prestará todo o apoio necessário.

“Acabo de receber a notícia do desabamento de um prédio em Jardim Atlântico, Olinda. Os bombeiros já está atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho. O Governo de Pernambuco prestará todo o apoio necessário”, publicou.

