ECAD e Abrasel no Amazonas discutem arrecadação dos Direitos Autorais para o setor

O debate contou com associados da seccional para esclarecer as cobranças da instituição sobre bares e restaurantes

Equipe e associados da Abrasel no Amazonas participaram esta semana da palestra “Por Dentro do ECAD”, para discutir e esclarecer os questionamentos sobre a cobrança de Direitos Autorais na utilização de música nos seus estabelecimentos.

A palestra, ministrada pelo Gerente Regional do ECAD para a região Norte, Nereu Silveira, mostrou como funciona o Ecad, qual é a sua importância na defesa dos direitos autorais e como são distribuídos aos artistas os valores arrecadados.

“O mais importante desse encontro, para nós do ECAD, é de esclarecer o porquê se tem de pagar direito autoral, ou seja, porque eu tenho que reconhecer a importância do autor daquela música dentro do meu negócio. A música é fundamental para o negócio de bares e restaurantes, como também é fundamental na vida de quem a compõe, um fornece ao outro um produto para que o outro agregue valor ao seu negócio. Se o compositor precisa ser remunerado para manter o trabalho dele, o bar/restaurante também precisa da música para poder manter o negócio dele. Então, na verdade, é uma cadeia girando e a gente precisa se respeitar e se comunicar bem para que tudo flua da melhor forma possível. Acho que esse foi o principal objetivo desse encontro”, destaca Silveira.

Dúvidas sobre como são feitas as arrecadações, quem deve pagar, entre outros assuntos, foram abordadas durante o encontro, que contou com a presença do presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, membros e associados da entidade.

Com informações da assessoria