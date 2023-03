‘É um horizonte de oportunidades que se abre com a qualificação’, diz George Lins na abertura do ano letivo do Cetam

Na abertura do ano letivo do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), nesta segunda-feira (06/03), o deputado estadual Dr. George Lins (UB) destacou a importância da formação profissional e tecnológica para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou para quem aspira ao próprio negócio.

“É um horizonte de oportunidades que se abre com a qualificação profissional. Parabenizo o governador Wilson Lima, que tem investido e dado uma atenção especial a essa modalidade que, tenho certeza, vem transformando a vida de quem busca se aprimorar e ingressar no mercado de trabalho”, disse o parlamentar.

Um total de 8.403 alunos iniciam as aulas nas cinco escolas de formação profissional e tecnológica da autarquia e também nos sete núcleos descentralizados, que são abrigados nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso. Nesse contexto, são disponibilizadas especializações e cursos técnicos, os quais garantem qualificação profissional na capital.

A cerimônia de abertura aconteceu na Escola de Educação Profissional – Galileia, uma das novas unidades do Cetam inauguradas pelo governador Wilson Lima. A unidade do Galileia é considerada a maior escola de formação profissional e tecnológica do Amazonas.