É ouro! Rayssa Leal é campeã do mundo na Street League de Skate no Rio

De maneira emocionante, a skatista brasileira Rayssa Leal, a “Fadinha”, se tornou campeã mundial no Super Crown da Street League de Skate (SLS), disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

A vitoria coroa um ano espetacular de Rayssa na liga mundial em 2022, vencendo as quatro etapas do SLS (Jacksonville, Seattle e Las Vegas, nos EUA, e Rio de Janeiro, no Brasil).

A maranhense de 14 anos chorou com o resultado final e, já com o troféu em mãos, agradeceu todo o apoio e celebrou o título mundial.

“Estou super feliz de ganhar isso, ganhar o mundial em casa. Com certeza todo mundo me ajudou muito e eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo agora”, disse a campeã, ao vivo para a Rede Globo.

A consolidação ocorreu apenas na última manobra. Até ali, Rayssa estava na terceira colocação atrás das duas competidoras japonesas (Momiji Nishiya e Funa Nakayama, que liderava), precisando de 5 pontos. Com êxito, a Fadinha deslizou sobre o corrimão, foi às lágrimas e atingiu a pontuação de 7.4, garantindo o título.

No total, Rayssa somou 21.1 pontos, superando a vice Nakayama por 0.3 de vantagem.

