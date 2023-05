‘É orientação do presidente ajudar Manaus’, diz Jader Filho em reunião com David Almeida

O deputado Saullo Viana e parlamentares da bancada do Amazonas se uniram ao prefeito em visita ao Ministério das Cidades para reivindicar recursos para obras de contenção de encostas e para o Minha Casa, Minha Vida em Manaus

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM), juntamente com o prefeito de Manaus, David Almeida, e integrantes da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, se reuniram hoje (17), com o ministro das Cidades, Jader Filho.

O encontro teve como propósito reivindicar recursos para a construção de moradias populares e obras de contenção de encostas no Amazonas.

“Viemos em busca de recursos para a construção de habitações populares na cidade de Manaus e também para a contenção de encostas. Nesse caso, para lugares de risco onde vivem muitas pessoas. Tudo para evitar a tragédia que tivemos no mês de março, em Manaus, quando faleceram pessoas por conta de deslizamentos na época das chuvas do inverno amazônico”, afirmou Vianna.

Segundo o prefeito David Almeida, a ideia é conseguir é incluir Manaus no programa Minha Casa, Minha Vida, relançado recentemente pelo governo federal.

“Ainda temos alguns trâmites burocráticos a vencer e também vamos definir a contrapartida da Prefeitura de Manaus para podermos acessar esses recursos”, informou.

Em entrevista, o ministro Jader Filho confirmou a disposição de ajudar Manaus com verbas que também irão incluir projetos de mobilidade urbana.

“Tivemos uma reunião muito produtiva e ficou acertado com a equipe do prefeito David seguirá discutindo projetos sobre o Minha Casa, Minha Vida, além de projetos de mobilidade. Temos todo o interesse em ajudar Manaus diante de todos os fatos que ocorreram nos últimos meses. Manaus precisa do nosso apoio e essa é a orientação do presidente Lula”, garantiu o ministro.

