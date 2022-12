“É inadmissível a volta dos impostos federais sobre os combustíveis”, declara Rodrigo Guedes

Com o fim da prorrogação dos cortes de impostos federais sobre o valor do combustível no Brasil, o valor da gasolina deve aumentar nos próximos dias, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) criticou a situação e alertou a população sobre o aumento que chegará nas bombas, prejudicando o consumidor.

A falta de prorrogação dos cortes de impostos federais sobre os preços dos combustíveis para o ano de 2023, irá impactar o preço final da gasolina e do diesel a partir de janeiro.

De acordo com o vereador Rodrigo Guedes a população não deve aceitar o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis.

“A estimativa é de que com a volta do PIS/CONFINS e a CIDE o valor do combustível terá um aumento de R$ 0,69 nas bombas, mas na prática os donos dos postos irão aumentar pelo menos R$ 1,00 no litro da gasolina e do diesel. Isso vai causar um efeito cascata na inflação do nosso país e, quem será prejudicado acima de tudo é os mais pobres”, disse.

Guedes também cobrou que a classe política se posicione contra a retomada dos impostos e lutem para barrar a medida.

“Cabe a classe a política não aceitar. Eu me reservarei sempre ao direito e ao dever cívico de criticar qualquer atitude errada de qualquer governo ou futuro governo. Serei sempre crítico e não vou aceitar nada que prejudique a população. Espero que nossos deputados federais e senadores tenham dignidade de não permitir que isso aconteça. Estou esperando eles se posicionarem e lutarem contra isso!”, cobrou.

*Com informações da assessoria