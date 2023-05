Durante CIF, CBMAM interdita casa de shows na zona norte de Manaus

Uma casa de shows localizada na avenida Nossa Senhora da Conceição, no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, foi interditada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), durante ações da Central Integrada de Fiscalização (CIF), desencadeadas, na noite deste domingo (30/04). O estabelecimento foi encontrado em funcionamento com a saída de emergência amarrada com cordas e cadeados.

A CIF é uma ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e reúne órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus. Entre a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira (1º/05), a CIF esteve em quatro estabelecimentos comerciais, entre bares e casas de show.

No Cidade de Deus, uma casa de show foi interditada, após o CBMAM encontrar várias irregularidades, dentre elas, a obstrução da saída de emergência. O local tem 48h para buscar regularização e no caso de descumprimento da interdição, os responsáveis poderão ser presos.

Outros dois estabelecimentos foram visitados pela CIF, também no Cidade de Deus. Um dos locais foi autuado pela Visa Manaus, por estar em funcionamento sem a Licença Sanitária e notificado pelo Instituto de Planejamento Urbano (Implurb) para apresentar Alvará de funcionamento e certidão de Habite-se. No local, equipes das secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejusc), flagraram uma criança em ambiente insalubre acompanhada pelos pais, que foram orientados a se retirarem do ambiente.

Uma distribuidora de bebidas, localizada na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Novo Aleixo, foi interditada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) por ausência de licença de operação para o uso de equipamento sonoro. O local foi, ainda, notificado pelo Implurb.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) autuou sete condutores de veículos por estarem conduzindo motocicletas sem os acessórios de segurança.

*Com informações da assessoria