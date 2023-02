DriveThru Ambiental acontece hoje com recebimento de diversos materiais recicláveis

A ação contribui com a geração de renda para catadores de recicláveis

Tem algo na sua casa que você não usa mais? Como livros, aparelhos eletrônicos, roupas ou brinquedos? Você pode reunir esses itens e doar para reciclagem de uma maneira muito fácil, rápida e sem agredir o meio ambiente. O DriveThru Ambiental tem esse objetivo. A ação acontece hoje (25), das 8h30 às 16h30, na Construtora Capital, localizada na Av. Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra.

O DriveThru Ambiental acontece desde setembro de 2020 e já recolheu mais de 86 toneladas de resíduos recicláveis em Manaus. A ação é realizada com o apoio da Associação de Catadores de Recicláveis (ACR).

“Além de contribuir para uma cidade mais limpa e fazer com que esses objetos sejam novamente reutilizados e corretamente descartados, o que mais nos alegra é saber que muitos trabalhadores serão beneficiados com essa ação, promovendo a geração de renda entre os catadores”, disse Thiago Teles, fundador do DriveThru Ambiental.

As pessoas podem doar objetos recicláveis como: livros, jornais, revistas, caixas, papelão, folhas, cartolinas, envelopes, plásticos, vidros e metais, além de eletrônicos como computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras, carregadores, baterias, fios, entre outros. Itens reutilizáveis: brinquedos, roupas, sapatos e diversos outros objetos. As equipes que atuarão na ação, vão recolher também bijuterias, cápsulas de café e óleo de cozinha. Tudo será destinado à Associação de Catadores.

“Contribuir para essa iniciativa traz muitos benefícios, até mesmo para pessoas que têm muitas coisas velhas acumuladas. Deem espaço para coisas novas, vamos participar juntos dessa ação”, declara Thiago.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @drivethruambiental ou no WhatsApp (92) 99422-7900.

Com informações da assessoria