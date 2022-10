Dr George Lins é homenageado na Aleam no Dia do Médico

Eleito para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) com 44.540 votos nas eleições 20220, o médico urologista e oncologista Dr. George Lins de Albuquerque (União Brasil) foi um dos homenageados na solenidade realizada na tarde desta quinta-feira (20) em honra ao Dia do Médico, comemorado em 18 de Outubro, no plenário Ruy Araújo, do Poder Legislativo Estadual.

Representando a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fundação Cecon), onde trabalha, George foi um dos profissionais agraciados com um certificado de reconhecimento à atividade médica no Estado juntamente com o titular da SES-AM, Anoar Samad, e outros profissionais de medicina.

Filho do deputado estadual Belarmino Lins (PP), detentor de oito mandatos consecutivos na Aleam, George destaca a importância do médico enquanto responsável pela promoção da saúde da população, ensinando a prevenção e tratando doenças, com a consciência maior do dever de salvar vidas.

“O Dia 18 de Outubro ressalta também o Dia de São Lucas, que foi médico e que se dedicava particularmente aos pobres, sendo até hoje uma referência de luz para todos nós, médicos de profissão e de coração voltado às pessoas mais necessitadas”, disse o parlamentar médico.

O evento desta quinta, na Aleam, contemplou propositura da deputada Dra Mayara Pinheiro (Republicanos) e contou com a presença de vários parlamentares, além de autoridades como Anoar Samad, titular da SES-AM e representante do governador Wilson Lima; a médica Shádia Fraxe, titular da Semsa, representando o prefeito David Almeida; defensor Arlindo Gonçalves (DPE-AM), e Arnoldo Andrade, diretor de Saúde da Aleam.