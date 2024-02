Para o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil), a vacinação contra HPV em escolas públicas e privadas, além dos postos de saúde, é uma necessidade nos esforços de combate à principal causa do câncer de colo de útero, tipo que afeta bastante as mulheres, assim como o câncer de mama, o de cólon e reto.

A manifestação do parlamentar, que também é médico dos quadros da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) aconteceu, ontem (8), a propósito de discurso do deputado João Luiz (Republicanos) defendendo a deflagração de uma forte campanha, incluindo Audiência Pública na Assembleia Legislativa (Aleam), em favor da massificação da imunização no Estado.

“Parabenizo o deputado João Luiz e também ressalto o deputado Delegado Péricles, que muito tem contribuído na luta contra o câncer de colo de útero, um câncer cem por cento evitável e que precisa ser combatido de modo maciço, com a participação de todos, todos devem ajudar na prevenção, e a prevenção é tudo”, disse Dr. George.

A criação do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), pelo governador Wilson Lima, foi citado por Dr. George como referencial para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero. “Mas, precisamos avançar nessa luta”, disse o deputado, autor de requerimento protocolado em abril de 2023 solicitando ao Governo do Estado a criação de Policlínicas da Mulher em municípios polos do interior.

“É importante a gente chamar a atenção para as medidas que devem ser implementadas para maior assistência às mulheres que vivem no interior e precisam de atendimento especializado, a luta contra o câncer exige isso”, afirmou Dr. George, defensor da vacinação de crianças contra o HPV nas unidades escolares.

