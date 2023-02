Dr. George Lins destaca a importância de estimular a economia do estado com novas linhas de crédito

Ao discursar pela primeira vez na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) como deputado estadual, o Dr. George Lins (União Brasil) parabenizou o governador Wilson Lima pelo lançamento do programa “+Crédito Amazonas 2023” e destacou a importância de estimular a economia do estado com novas linhas de crédito. O deputado proferiu discursou na manhã desta terça-feira (9).

O programa “+Crédito Amazonas 2023” foi lançado na última sexta-feira (03) e prevê a oferta de R$ 277 milhões em operações de crédito direcionado a micro e pequenos empreendedores do estado, com novos limites e prazos flexíveis.

“O programa vai estimular a atividade econômica em nosso estado, gerando emprego e renda, ou seja, vai acelerar o crescimento econômico. São pautas como essa que, na minha opinião, são muito positivas. Nos últimos quatro anos, a Afeam, por meio dessas operações de crédito, gerou cerca de 150 mil empregos”, disse o deputado.

De acordo com o governador Wilson Lima, a meta é investir, nestes próximos quatro anos, mais de R$ 1 bilhão para acelerar o crescimento econômico do Amazonas, um compromisso de campanha do governador reeleito.

Ainda durante o pequeno expediente da Casa, o deputado Dr. George Lins também agradeceu pelos mais de 44 mil votos que o elegeram parlamentar pelos próximos quatro anos.