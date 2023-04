George Lins apresenta PL para incluir educação financeira na grade de escolas estaduais

Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado Dr. George Lins (União Brasil) quer incluir a disciplina de educação financeira nas escolas da rede pública estadual. A propositura foi apresentada hoje (18), pelo parlamentar em discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O projeto tem como objetivo promover a capacitação dos alunos em temas relativos à educação financeira e planejamento orçamentário individual e familiar, além de incentivar a discussão de temas relativos ao empreendedorismo e economia criativa.

Segundo George Lins, a educação financeira é essencial para que todos os jovens aprendam a investir adequadamente seus recursos financeiros e também se tornem consumidores conscientes e responsáveis.

“Aprender a usar e aplicar o dinheiro é fundamental no processo de vida de qualquer jovem que busca o sucesso, sendo óbvio que ele faça isso como resultado do que vive e assimila nas salas de aulas, além do que aprende também em casa e em suas relações na sociedade de um modo geral”, destacou o deputado.

A disciplina de educação financeira, segundo a propositura, seria ofertada no período do contra turno escolar, ou seja, seria considerada uma atividade extracurricular.

Desde 2020, a educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil. No entanto, a disciplina é abordada de forma transversal pelas escolas, o que significa que o conteúdo é repassado aos estudantes de maneira fragmentada em aulas e projetos de várias disciplinas.

“A minha proposta é que os conceitos da educação financeira sejam ensinados em sala de aula de forma contextualizada e continuada, sem prejuízo aos estudantes, que, ao terem um estudo interdisciplinar, podem ter uma quebra de conceitos”, finalizou o parlamentar.

Combate ao endividamento

Para o deputado, o estudo da educação financeira é também uma forma de combater o endividamento financeiro no estado.

No Amazonas, a falta de conhecimento sobre a educação financeira é refletida em dados preocupantes: o estado possui a segunda maior representatividade de inadimplentes do país, com 52,67% da população adulta endividada, o equivalente a 1,5 milhão de pessoas no vermelho.

Em aparte, o deputado Mário César Filho (União Brasil) parabenizou o Dr. George Lins por levar o tema à tribuna. “Nós temos, em 2023, mais de 77% da população brasileira endividada. Infelizmente, é uma maioria que não tem o conhecimento de como investir o seu dinheiro e como economizar”, disse.

O deputado Wilker Barreto (Cidadania) também manifestou, em aparte, a relevância do tema para os estudantes amazonenses. “Eu gosto muito desse tema da educação financeira, de estimular a capacidade empreendedora entre os nossos jovens”.

O projeto tem a coautoria da deputada Débora Menezes (PL).

Com informações da assessoria