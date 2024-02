Segundo o parlamentar, campanha “Doe Sangue e Chame Mais Um” busca incentivar a doação devido queda no estoque

Como forma de estimular a doação de sangue, o vereador Dr. Daniel Vasconcelos (Podemos) promove a campanha “Doe Sangue e Chame Mais Um”, a partir de hoje (10). A segunda edição da consiste em conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) no período de Carnaval.

Para o parlamentar, a doação é um gesto de solidariedade que pode salvar vidas, principalmente na época carnavalesca.

“Sabemos que o estoque de sangue do Hemoam fica em nível crítico. Por esse motivo, faço questão de estimular a minha equipe e pessoas que me acompanham, para que, junto dos amigos e familiares, possamos criar essa corrente de amor e solidariedade, ajudando a salvar vidas”, destacou.

De acordo com o parlamentar, o Hemoam registrou uma baixa de mais de 50% no estoque de sangue e mantém uma média diária de 123 doações. Por conta disso, a unidade está convocando doadores, sendo que a tipagem mais afetada pela escassez de doadores tem sido o sangue O +. Segundo a gerência de captação, o hemocentro precisa de um estoque de 600 bolsas para atender as altas demandas deste período.

Doação

Para doar sangue é preciso estar com boa saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O doador deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar, desde que autorizados formalmente pelo responsável ou representante legal.

O Hemoam está localizado na Avenida Constantino Nery, 4397, no bairro Chapada, na zona centro-sul. O horário de funcionamento da fundação é de segunda a sábado, das 7h às 18h.

O serviço de coleta de sangue funcionará normalmente na segunda-feira (12), das 07h às 18h, interrompendo as atividades na terça-feira (13). O retorno da coleta de sangue será na quarta-feira (14), a partir das 13h. Mais detalhes podem ser obtidos no telefone: (92) 3655-0100.

Com informações da assessoria