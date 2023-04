Doria elogia Haddad na Fazenda: ‘mais positivo do que se esperava’

O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido) elogiou a condução da economia pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que há “mais resultados positivos do que se esperava”.

O que aconteceu

Doria e Haddad foram rivais na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2016. Na eleição, Doria, então no PSDB, saiu vencedor. Durante a campanha, houve críticas trocadas pelos candidatos dos dois lados

Durante o evento do grupo Lide, em Londres, Doria disse que faz uma separação entre a época de campanha e hoje em dia.

“Não estou em partido, não tenho vínculo político nem pretendo ter, tenho visão como empresário. E minha visão é que, nesses primeiros 100 dias, Fernando Haddad conseguiu mais resultados positivos do que se esperava.” disse o ex-governador de São Paulo João Doria

“Eu separo campanha de governo. A campanha terminou, foi em 2016, disputei e venci a eleição, de forma respeitosa.” falou o tucano João Doria

Segundo ele, as visões sobre o arcabouço fiscal desenvolvido por Haddad foram positivas. Mas há pontos para serem ajustados. “De maneira geral, o arcabouço fiscal está bem construído. Talvez precisasse definir com mais clareza os limites do teto de gasto e os limites do governo em definir suas despesas”, disse.

Ele disse que os empresários esperavam Haddad mais enraizado em “políticas estatizantes, sindicalistas”. Mas não é isso que Haddad tem feito, segundo sua avaliação

*Com informações de Uol