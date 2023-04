Dono de afiliada da Jovem Pan admite que bancou golpistas e perde contrato da emissora

Milton de Oliveira Júnior, dono da afiliada da Jovem Pan em Itapetininga, no interior de São Paulo, admitiu que financiou vândalos bolsonaristas que participaram dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Poderes da República foram depredadas.

Em um programa da rádio local, Milton disse ter bancado financeiramente a viagem de golpistas à Brasília e afirmou ter “recibos” que comprovam suas doações. “Não tenho medo de assumir o que eu faço, está lá”, declarou.

Milton destacou que não tem medo de ser preso por suas contribuições aos atos antidemocráticos e se referiu ao governo do presidente Lula (PT) como “ilegítimo”. “Se eu tiver que ser preso porque ajudei patriotas a irem para Brasília fazer um protesto contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, não há problema nenhum”.

Após a repercussão negativa da fala de Milton, a Jovem Pan comunicou o fim do contrato com sua afiliada por “expor” a emissora e por “violar cláusulas” do acordo, que “têm como objetivo a preservação da marca e a reputação da Jovem Pan enquanto empresa de comunicação”.

A Jovem Pan Itapetininga retirou do YouTube o vídeo com a confissão feita pelo jornalista.

Em seu perfil no Facebook, Milton Oliveira se manifestou para dizer que “sempre” respeitou a Justiça, e negou que tenha apoiado “qualquer ato que ataque a democracia”.

Milton mudou sua fala e disse que, na realidade, teria dado dinheiro a um amigo “para sua alimentação durante a viagem de retorno de Brasília no dia 20 de novembro de 2022”. Ou seja, agora ele alega que suas contribuições não se referem aos atos de 8 de janeiro, que resultaram em cenas de vandalismo na capital federal.

Relembre

No dia 8 de janeiro de 2023, centenas de vândalos bolsonaristas invadiram as sedes dos Poderes da República e provocaram cenas de destruição em Brasília.

Os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal) ficaram depredados, com prejuízos de milhões de reais aos cofres públicos.

Mais de 1000 golpistas foram presos pelos atos antidemocráticos. A AGU (Advocacia-Geral da União) conseguiu obter na Justiça o bloqueio de bens de suspeitos de terem financiado os golpistas e pretende usar o dinheiro para ressarcir o Estado pelos prejuízos causados.

O STF formou nesta semana maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados por participação nos atos golpistas. A Corte apontou a inconstitucionalidade das manifestações e a responsabilidade dos envolvidos.

Outros julgamentos estão previstos

Os 100 primeiros denunciados fazem parte de um grupo de 1.390 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro que terão sua conduta analisada pela Justiça. Entre os próximos dias 25 e 2, o STF avalia situação de outras 200 pessoas.

Com informações do Uol