Dono da capivara Filó, Agenor conhece Lucas após 1 ano de namoro virtual e explica polêmica

Lucas Leite saiu do Rio Grande do Sul e foi até o Amazonas para conhecer Agenor Tupinambá

Após recuperar sua amada capivara Filó, Agenor Tupinambá decidiu conhecer o seu parceiro Lucas Leite, depois de um ano de namoro virtual.

Lucas partiu do Sul para conhecer e curtir o tempo com Agenor, no Norte do país. Os dois compartilharam muitos momentos juntos no Instagram, até Agenor ter descoberto uma suposta traição por parte de Lucas.

Desde então os dois se isolaram das redes, mas Lucas publicou um vídeo em seu Tik Tok afirmando que ainda estava namorando Agenor.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Agenor esclareceu que durante o namoro, o casal terminou e voltou algumas vezes, e neste meio tempo, Lucas acabou ficando com outro rapaz. O que abalou seu psicológico foi ver uma foto dos dois juntos, divulgada na internet.

Lucas acabou sofrendo hate por comentários dos fãs de Agenor, que ficou amplamente conhecido pelo caso da capivara Filó. Após o esclarecimento, os internautas desejaram força ao casal.

Com informações do Terra