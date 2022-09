Donald Trump faz acordo para entregar documentos fiscais

A Comissão de Supervisão e Reforma da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos fez um acordo com a defesa do ex-presidente Donald Trump para ter acesso a documentos financeiros e fiscais que são alvo de uma investigação desde 2019, informa a emissora “CNN” nesta quinta-feira (1º).

Com isso, a antiga empresa de contabilidade do ex-mandatário, a Mazars, entregará os registros solicitados.

“Depois de várias vitórias judiciais, estou feliz em anunciar que meu Comitê chegou a um acordo para obter documentos-chave das finanças que o presidente Trump lutou quatro anos para esconder do Congresso”, disse em comunicado a presidente do grupo, Carolyn Maloney.

A deputada ainda informou que o acordo prevê que Trump não entre com nenhum tipo de apelação judicial para tentar atrasar a entrega dos documentos oficiais. A Mazars, por sua vez, irá entregar as documentações – já autorizadas pela justiça – “o mais rápido possível”.

O ex-presidente responde a várias ações por conta da falta de entrega de documentos referentes à contabilidade de suas empresas ou seus impostos de renda passados – aos quais sempre recorre na Justiça. No entanto, tem sido derrotado com frequência em decisões judiciais.

*Com Ansa