Oficialmente, o Carnaval terminou, mas para os fãs da folia, o Amazonas Shopping preparou uma edição especial do “Domingou”. Nesta semana, o projeto, que semanalmente oferece diferentes atividades para o público, terá aulão de FitDance, hoje (18). A programação inicia às 17h, no Edifício Garagem. Além disso, o Amazonas Shopping tem outras atrações durante o fim de semana para toda a família.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a proposta é se despedir do Carnaval com muita dança e alegria. “O professor convidado vai ensinar as coreografias das músicas que fizeram sucesso nas bandas e blocos para que o público possa se divertir”, destaca.

Encontro com Bita

Outra atração do fim de semana é para as crianças fãs da animação Mundo Bita. É a oportunidade para os pequenos tirarem fotos gratuitamente com o personagem. O encontro acontece por ordem de chegada em quatro horários (15h às 15h30 / 16h às 16h30 / 17h às 17h30 e 18h às 18h30).

Além das fotos, as famílias ainda podem se divertir no Parque de Diversões do Mundo Bita, que está funcionando na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central, sempre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.

Entre as atrações do Parque do Mundo Bita, está a roda gigante de 9 metros de altura, toda decorada com os personagens da animação. Também tem balão giratório, aviãozinho, cama elástica, escorregador, cama de gato, jogo da memória, além de mesas de atividades para os pequenos soltarem a criatividade com desenhos e pinturas. Os ingressos custam R$ 40,00 por 40 minutos (unitário) e R$ 1 por minuto excedido. Crianças com necessidades especiais têm direito à gratuidade e o acompanhante paga 50%.

