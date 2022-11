Dois dias de silêncio e Jair Bolsonaro se reúne com chefes da Defesa e da Aeronáutica

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu na manhã de hoje (1°) com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior. O assunto seria segurança pública.

Enquanto o presidente se reúne com os militares, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) informou que ainda não existe nenhuma previsão de ele falar à população. Às 10h, completaram-se 40 horas desde que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi proclamada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A falta de posicionamento do presidente ocorre em meio a protestos de caminhoneiros que fecharam estradas em 25 estados e no Distrito Federal. A Justiça determinou desbloqueio das rodovias.

A presença do comandante da Aeronáutica, que chegou às 8h40 e saiu às 10h10, chama a atenção porque, em junho deste ano, Baptista Junior curtiu posts nas redes sociais que defendiam a reeleição de Bolsonaro e de aliados. O regulamento disciplinar das Forças Armadas considera a manifestação sobre assuntos de natureza político-partidária por militares da ativa uma transgressão.

Dia da marmota

Ao não se dirigir aos brasileiros no domingo à noite, Bolsonaro se tornou o primeiro candidato derrotado em uma eleição presidencial que deixou o dia virar sem se dirigir aos brasileiros.

Havia a expectativa de que ele falasse ontem, e muitas reuniões com ministros foram realizadas para discutir o tom do pronunciamento, mas o silêncio permanece.

A terça-feira começou sem uma previsão de manifestação e com o mesmo roteiro do dia anterior: Bolsonaro recebendo aliados próximos no Palácio da Alvorada.

Filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) entrou na residência oficial às 7h31. Outro aliado que está com o presidente é o deputado federal Helio Lopes (PL-RJ).

Um veículo do comando da Aeronáutica chegou às 8h44. Candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Braga Neto (PL) chegou às 9 horas. Eles chegaram ao Alvorada para participar de uma reunião.

Dois dias de silêncio. Além de significar um dia e meio sem reconhecer o resultado da eleição e da derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manhã de terça-feira também marca um longo período sem Bolsonaro dar declarações. A última vez que ele falou foi depois de votar o que ocorreu às 8h02 de domingo.

Com informações do Uol