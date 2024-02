Dois detentos do presídio federal de Mossoró (RN) fugiram da unidade. A primeira fuga de internos de uma penitenciária de segurança máxima, que conta com cinco unidades no país, foi constatada hoje de manhã por agentes federais.

Os presos estiveram em rebelião no presídio em 2023 e pertencem ao Comando Vermelho. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que integram a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, foram transferidos para a unidade federal após terem participado de uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, no Acre, em julho do ano passado, segundo fontes ouvidas pelo UOL.

Agentes fazem buscas para localizá-los. Após a fuga, policiais federais deram início a buscas para localizar o paradeiro dos fugitivos.

Órgãos federais ainda não se manifestaram. Procurados, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Políticas Penais e o Departamento Penitenciário Nacional ainda não se posicionaram oficialmente sobre o episódio.

Fugitivos eram “matadores do CV”. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção, e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no “tribunal do crime” do Comando Vermelho do Acre.

Com informações do Uol