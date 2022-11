Dodó Carvalho será a estrela hoje na Aleam com homenagem e título de Cidadão do AM

Empresário do ramo da navegação fluvial, Dodó Carvalho, conhecido do grande público amazonense como ex-presidente do Boi Bumbá Caprichoso, recebe hoje (29), o título de Cidadão do Amazonas da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), em cerimônia que será realizada no plenário Ruy Araújo, às 14h, por sua trajetória e relevantes serviços prestados à sociedade amazonense, em iniciativa proposta pelo deputado estadual Saullo Viana.

Claudomiro Picanço Carvalho Filho nasceu, em 1956, em Óbidos (PA), e com seis anos de idade chegou em Parintins com a família, onde firmaram sólidas raízes e, inicialmente, trabalharam como juticultores e criadores de gado em comunidade próximo à Ilha Tupinambarana. Posteriormente, mudaram-se para a sede, com a venda de combustíveis nos postos da cidade.

Em 1976, o pai Claudomiro inicia o transporte de derivados de petróleo para comunidades e municípios próximos de Parintins. Foi quando ocorreu a constituição da empresa SC Companhia (em homenagem à mãe de Dodó, Socorro Carvalho).

A empresa, hoje SC Transportes, virou referência nacional do setor e, atualmente, está presente nos Estados do Amazonas, Rondônia, Pará, São Paulo e Santa Catarina, gerando 220 empregos diretos.

Tendo, entre as atividades, movimentação de contêineres, cargas gerais, grãos e locação de embarcações, a SC Transportes exibe, no currículo, participações logísticas em importantes obras no Amazonas como a reforma do Bumbódromo e a construção do gasoduto Coari-Manaus, além de atuar por quatro anos no abastecimento de navios no maior porto do Brasil, em Santos (SP).

Ainda na área da navegação, Dodó presidiu por seis anos o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma) e, atualmente, é o presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior (Abani), onde desenvolve projetos e políticas para fomentar o setor em todo o País.

Boi da estrela

Além de destaque como empreendedor, Dodó é reconhecido em todo o Estado por sua luta pela valorização cultural e defesa do Festival de Parintins, em especial do Bumbá Caprichoso.

Na década de 1980, ele se mudou com a família para Manaus, mas a ligação com a agremiação aumentou e, juntamente a outros amigos, criou a Ala Jovem e o Movimento Marujada/Bar do Boi, que tinha como objetivos promover a cultura parintinense, divulgar as toadas na capital e arrecadar recursos para a agremiação azul realizar suas apresentações no festival.

Em 2001, assume a presidência do Caprichoso (com 35 anos, o mais jovem presidente até o momento), para onde levou toda a experiência adquirida no mundo empresarial e se torna o primeiro gestor a profissionalizar a agremiação, baseando-se no tripé econômico, cultural e social, humanizando toda a estrutura do Boi.

“Essa homenagem me enche de orgulho porque em janeiro irei completar 58 anos de vida, inteiramente dedicados muito mais ao ‘ser do que ao ter’ e com o reconhecimento pelo trabalho em dois segmentos fundamentais para nosso Estado que é a cultura de Parintins e a navegação fluvial, ambos indispensáveis para o crescimento, o desenvolvimento e o futuro do Amazonas”, destacou Dodó Carvalho.

De acordo com o autor do PL que concede o título de Cidadão Amazonense a Dodó Carvalho, o deputado Saullo Vianna declara a importância do homenageado. “Apesar de não ter nascido no Amazonas, Dodó morou aqui boa parte da sua vida, trabalhando e trazendo contribuições positivas para o nosso Estado, seja como empreendedor ou defensor da nossa maior manifestação cultural. Portanto, acredito que estaremos fazendo uma justa homenagem a ele, que ainda tem muito a somar com o Amazonas”, diz o autor do projeto.

Claudomiro Picanço Carvalho Filho também já recebeu o título de Cidadão de Manaus, em dezembro de 2021, pela Câmara Municipal de Manaus, com projeto de autoria de Jander Lobato e também se candidatou à deputado federal nas eleições de 2018, conquistando mais de 34 mil votos.

Com informações da assessoria