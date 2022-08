Documentos do FBI mostram ferimentos em Angelina Jolie após briga com Brad Pitt

Novos detalhes estão vindo à tona sobre a derradeira briga familiar que decretou o final da relação entre Angelina Jolie e Brad Pitt. Relatos envolvendo gritaria, acusações e até do ator jogando cerveja na cabeça da vencedora do Oscar acabaram sendo revelados, mas novas imagens do inquérito do FBI sobre o caso, ocorrido em 2016, mostram supostos ferimentos causados no corpo de Angelina na ocasião.

As imagens, obtidas pelo site Page Six e presentes no processo da investigação federal sobre o crime de violência doméstica ocorrido dentro de um jato particular, mostram ferimentos e hematomas na mão da atriz e em seu cotovelo. É possível notar um anel na mão machucada da atriz e também algumas de suas tatuagens na imagem do ferimento mais acima do braço.

Angelina teria enviado as imagens, que posteriormente foram anexadas ao processo, comprovando a escalada de violência na relação do casal e que atingiu seu ápice no incidente. De acordo com o relatório do FBI, Jolie disse aos investigadores que Pitt, que estava bebendo, gritou com ela em um banheiro da aeronave no voo de volta de Nice, na França, para os EUA.

Ela alegou que Pitt “a agarrou pela cabeça”, “a agarrou pelos ombros”, sacudiu-a, empurrou-a contra a parede do banheiro e gritou com ela: “Você está f%$#@ essa família”. Dois de seus filhos menores (cujos nomes foram editados no relatório) “estavam do lado de fora chorando e perguntaram: ‘Você está bem, mamãe?’”, afirmou ela. Pitt teria gritado em resposta: “‘Não, mamãe não está bem. Ela está arruinando essa família. Ela é louca'”, afirmou o relatório.

De acordo com Jolie, esse comentário levou um de seus filhos a retaliar: “Não é ela, é você, seu m%$#@”, o que ela disse enfureceu Pitt. A atriz então alegou que o viu correr em direção a uma das crianças “como se fosse atacar”, momento em que ela disse ter dado uma chave de braço em Pitt, que a jogou para trás na tentativa de se soltar, empurrando-a para as cadeiras atrás deles. O momento de violência teria causado lesões nas costas e no cotovelo da atriz.

Fotocópias em preto e branco das fotos estão incluídas no relatório, bem como páginas manuscritas fornecidas por Jolie, supostamente de seus filhos, contendo descrições do incidente. As páginas manuscritas são em sua maioria redigidas. Durante a luta, Jolie também afirmou que Pitt havia dito sobre um de seus filhos: “parece um garoto de Columbine”, fazendo referência aos garotos que invadiram a escola no estado do Colorado, promovendo um massacre entre seus colegas.

Depois que eles chegaram em Los Angeles, o casal supostamente teve uma briga física e ela alegou que Pitt impediu que ela e as crianças desembarcassem por 20 minutos. Além de suas costas e cotovelo, o relatório afirmou que Jolie disse que também sofreu “uma ferida do tipo queimadura de tapete” na mão esquerda. Uma foto do ferimento está incluída no relatório.

Pitt não foi preso ou acusado pelo incidente depois que o FBI concluiu uma investigação em novembro de 2016. Em abril, Jolie pediu o relatório da investigação – anonimamente e como Jane Doe – nome genérico usado por vítimas manterem sua identidade em segredo – para descobrir por que Pitt nunca foi acusado. Fontes próximas ao ator alegam que ambas as partes tinham posse de tais documentos e que a atriz só os divulgou como se fossem novidade em um golpe de mídia.

Com informações da Revista Monet