Divulgado resultado final de chamamento para o projeto ‘Vamos Reciclar’

A Prefeitura de Manaus publicou o resultado final do Chamamento Público do projeto “Coleta Seletiva Manaus: Vamos Reciclar!”, no Diário Oficial do Município (DOM), nº 5.412, caderno II, desta quarta-feira, 31/8. Foram selecionadas quatro Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para atuar nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As OSCs selecionadas foram a Associação Arpa, a Associação Aliança, a Eco Cooperativa e a Associação De Catadores Filhos De Guadalupe. Essas cooperativas atuarão realizando a retirada do material reciclável nas escolas e também serão responsáveis por palestras visando a sensibilização da comunidade escolar, como aponta a coordenadora das Ocas do Conhecimento Ambiental, Érica Amorim.

“Serão palestras sobre a importância da coleta seletiva, como se faz a separação desses resíduos, o cuidado que a gente precisa ter com eles antes de colocá-los para o descarte e também darão uma contrapartida com o material pedagógico para as escolas, conforme forem acontecendo esses resíduos recicláveis”, explica a coordenadora.

A partir da publicação do resultado final, os selecionados terão 45 dias para comparecer à Assessoria Jurídica da Semed, que entrará em contato para que entreguem a documentação para assinar o termo de cooperação técnica.

“Então, o projeto inicia nas escolas com a retirada do material e, principalmente, com civilização dos alunos para o descarte correto dos resíduos recicláveis”, finaliza Érica.

