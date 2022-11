Divórcio à vista? Casamento de príncipe Harry e Meghan Markle está por um fio

O conto de fadas da atriz que largou a carreira para entrar para a realeza do Reino Unido pode estar perto de acabar. Segundo Lady Colin, especialista na família real, Príncipe Harry e Meghan Markle estão prestes a divulgar oficialmente o fim do casamento, já estão morando em casas separadas e organizando as questões legais, como contratos de divisões de bens. Ela afirma que os dois estão apenas esperando os tratos de seus advogados para anunciar a decisão. E ideia do casal é fazer tudo da forma mais discreta possível.

De acordo com a ‘Revista L’officiel’, afirmação de Lady Colin aconteceu durante sua participação em um programa de TV na Inglaterra e, inclusive, a família real já teria dado declarações sobre o assunto. Outros jornalistas estrangeiros não acreditam no fim do casamento dos Duques de Sussex. Angela Levin, correspondente real, foi uma das que estão descrentes de que isso seja verdade.

Na postagem da revista, seguidores comentaram a possibilidade da separação: “Aff, mas já, só estavam brincando de casinha então! Triste”, disse uma. “Era de esperar, ‘A Pic@ret@ e O Príncipe’. Este é o nome do filme”, detonou outra. “Esse casal não tem um minuto de paz, né, minha gente? 😢”, queixou-se uma terceira.

Tretas com a família real

Se já não bastassem os recentes escândalos escancarados com os depoimentos públicos do príncipe Harry que expuseram para o mundo a família que governa o Reino Unido, mais uma notícia, divulgada em junho do ano passado, veio para abalar a intimidade da Família Real Britânica. De acordo com informações o jornal ‘The Sun’, o príncipe Charles não quis encontrar o filho Harry durante um evento de homenagem póstuma à princesa Diana, morta tragicamente em um acidente de carro no ano de 1997. O evento aconteceu no dia 1º de julho.

O evento no Subken Garden do Palácio de Kensington, na Inglaterra, teve a inauguração de uma estátua da Lady Di como uma homenagem póstuma de comemoração dos 60 anos de Diana. Uma fonte do jornal declarou, na ocasião, que Charles evitaria encontrar com o filho devido ao seu afastamento da Família Real:

“Charles vai deixar os filhos resolverem isso. Harry vai precisar ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente em Frogmore Cottage em Windsor. Charles deixou bem claro que não estará por perto além disso, porque ele está indo para a Escócia. Não há um encontro planejado entre os três”, relatou a fonte ao jornal.

Outra fonte ligada à família real declarou que a situação entre pai e filho é ainda mais delicada e que eles mal se comunicam: “Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversas adequadas, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto. O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve. Eles estarão juntos no evento em respeito à mãe”.

Ex-mordomo real afirma que príncipe Harry está ‘se destruindo’

O ex-mordomo da realeza britânica Paul Burrell, que cuidou de príncipe Harry desde quando ele tinha 3 anos de idade, afirmou em entrevista à revista ‘Closer’, em maio do ano passado, que o Duque de Sussex estava “se destruindo” e que sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, está o deixando “cego”.

Paul Burrel afirmou à publicação que a grande responsável pela “destruição” de Harry é sua própria esposa Meghan Markle. Para o ex-colaborador, ela teria “cegado” Harry com sua beleza e com todo o deslumbre oferecido pelo mundo de Hollywood. A declaração do ex-funcionário real aconteceu depois das recentes entrevistas polêmicas dadas por Harry, em alguns programas de televisão britânicos. Na semana passada, o príncipe deu duas entrevistas que repercutiram bastante no Reino Unido.

No programa ‘The Me You Can’t See’, apresentado por Oprah Winfrey na Apple TV+ e no podcast ‘Armchair Expert’, do ator Dax Shepard, o neto da rainha Elizabeth II não poupou críticas ao pai, o príncipe Charles e a realeza. Harry chegou a afirmar que ser um integrante da realeza britânica era como “viver em um zoológico”.

Vale lembrar que em março do mesmo ano, Harry e Megan causaram um tremendo reboliço na realeza britânica ao fazerem revelações bombásticas de racismo, suicídio e desamparo envolvendo a coroa real britânica. Megan e Harry se casaram em maio de 2018 e os dois são pais de Archie Mountbatten-Windsor, de 3 anos, e Lilibet Mountbatten-Windsor, de 1.

*Com informações de IG