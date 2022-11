Diretora do Flamengo, esposa do presidente do clube, chama povo nordestino de “carrapato”

Ângela Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, fez uma publicação nas redes sociais na qual faz uma insinuação pejorativa aos nordestinos. O texto foi postado ontem (31), dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

“Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome”, publicou em sua conta no Instagram.

O mesmo texto circulou em alguns grupos bolsonaristas logo após a vitória de Lula no segundo turno da eleição à presidência da República. Em outras postagens, Ângela, que é mulher do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, sempre mostrou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e fez campanha aberta pela sua reeleição.

Nesta terça-feira (1), o perfil no Instagram foi fechado e tornou-se privado aos seus seguidores.

Quando se analisa a votação no Brasil por região, constata-se que Lula obteve 69,34% dos votos na região Nordeste, enquanto Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, ganhou nas outras regiões do país. Na postagem, a diretora do Flamengo usa o termo “onde se passa férias”, em uma possível referência ao Nordeste brasileiro.

Após o primeiro turno das eleições, Flávia Moraes, vice-presidente da comissão da Mulher Advogada da OAB de Uberlândia, Minas Gerais, fez uma gravação em que também tratou a região como um local para lazer:

“Nós geramos emprego, nós pagamos impostos e sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos dar dinheiro para quem realmente precisa, quem realmente merece”, diz. “A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar nosso dinheiro no Sul, Sudeste ou fora do Brasil, que inclusive está muito mais barato.”

À época, em publicação no Instagram, a OAB-MG em Uberlândia disse que as declarações de Flávia Moraes não refletiam o posicionamento da instituição e que ela havia se licenciado do cargo “para se dedicar pessoalmente ao assunto”.

Outra menção da diretora do Flamengo que remete às eleições é que o termo “gado” se tornou um apelido pejorativo dos bolsonaristas. E o texto faz essa alusão entre o “gado” e o “carrapato” que vive do sangue do animal sem oferecer nada em troca.

Nos últimos meses, é inegável a relação da atual diretoria do clube com o mandatário do país.

Tanto que Jair Bolsonaro recepcionou o elenco do Flamengo após a conquista da Libertadores — em vitória sobre o Athetico-PR em Guayaquil, no Equador. Na manhã de domingo (30), dia em que o segundo turno foi realizado, o atual presidente do Brasil levantou a taça e posou ao lado de jogadores e dirigentes ainda na pista do aeroporto do Galeão. O ato recebeu críticas de parte da torcida.

Vale lembrar que a região Nordeste conta com muitos torcedores rubro-negros. Segundo pesquisa O Globo/Ipec divulgada em julho, o clube da Gávea foi citado como time do coração por 23,6% dos torcedores que moram no Nordeste — o Corinthians apareceu em segundo, com 9,2%, e o Bahia em terceiro, com 5,9%.

Rodolfo Landim está no segundo mandato à frente do Flamengo. Ele foi o vencedor dos pleitos de 2018 e 2021.

Procurado, o Rubro-Negro não se pronunciou sobre a postagem de sua diretora de Responsabilidade Social. Também não foi possível contato com Angela Machado. Assim que o clube ou a diretora se pronunciar esse texto será atualizado.

*Com informações de Uol