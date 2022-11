Diretor do Nacer é aprovado em instituição nacional de aceleração de novos talentos

Ser uma liderança jovem à frente de uma instituição com o propósito de transformar realidades e devolver sorrisos de crianças e adolescentes foi um dos diferenciais do diretor do Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), Cleslley Rodrigues, que proporcionou a sua aprovação no processo seletivo da Falcons University, uma das instituições mais renomadas do país e focada na aceleração de novos talentos para a solução de problemas sociais em favelas e periferias.

Com mais de sete anos de atuação, o Nacer é resultado do desejo de amparar crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, além de adolescentes grávidas e pessoas em situação de rua. Cleslley e sua equipe realizaram diversas intervenções de apoio e encaminhamentos aos acolhidos, além de promover projetos de integração como o “Chef Júnior”, “Mãos que Semeiam” e “Educando Corações”.

Em meados deste ano, o diretor foi informado que a Falcons University, braço educacional da Gerando Falcões (GF), estava com inscrições abertas para a seleção de novos líderes sociais em seu programa de formação totalmente gratuito.

“Já estava ciente de que precisava aprimorar a qualidade do serviço. Por isso, quando vi a chamada, conversei com outro beneficiado e quando ele disse ‘amigo, só vai’, não perdi tempo: me inscrevi, concorri com pessoas de todo o Brasil e abracei a oportunidade”, conta.

O objetivo do programa é acelerar a formação de talentos com iniciativas inovadoras para a solução de problemas. Entre os requisitos, os candidatos devem estar à frente de alguma ação social. Quando apresentada, a proposta de Cleslley foi vista com bons olhos pelos recrutadores, que inclusive visitaram a sede do Nacer e comprovaram a qualidade do trabalho.

Com todas as despesas pagas, a formação inicial de seis meses foi realizada com base nos seguintes pilares: habilidades socioemocionais, expertise de favela, expertise do setor privado, políticas públicas, tecnologia e inovação. Após este período, os líderes ainda recebem acompanhamento por três anos e meio para o desenvolvimento pleno do empreendedorismo social.

“A jornada é intensa, com um fluxo grande de informações, aprendizado, networking e um olhar diferenciado para o ser humano à frente da instituição. Sem dúvidas, este é o diferencial na formação, pois somos levados a olhar mesmo como seres humanos e reconhecemos a importância da mentoria de vida e nossas prioridades”, esclarece. Segundo ele, os ensinamentos já estão sendo aplicados e a expectativa é que a mensuração dos resultados seja feita em até três meses.

Sobre o Nacer

Localizado no Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, o Nacer acolhe crianças e adolescentes que sofreram, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce. No abrigo, os acolhidos recebem a assistência necessária até que retornem para a família de origem ou sejam encaminhados para adoção.

A instituição ainda coordena o Serviço de Abordagem Social Girassol, que identifica e beneficia pessoas em situação de rua. O projeto promove atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindo-as na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas, na perspectiva da garantia dos direitos.

Sobre a Falcons University

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que nasceu na favela. Através da combinação de educação socioemocional, educação profissional, acesso ao trabalho e tecnologias, a entidade acredita que é possível transformar a vida de crianças, jovens, líderes e moradores das favelas. Por isso, criaram a Falcons University para desenvolver uma metodologia educacional no Brasil e formar jovens líderes.

A Falcons University é uma aceleradora de talentos com iniciativas inovadoras e tecnológicas, de experiências humanas profundas, que foca no desenvolvimento de pessoas para serem as ferramentas e o canal de soluções das maiores mazelas do país. Durante o curso, os líderes sociais expandem seus conhecimentos em gestão, inovação, recursos humanos, uso de dados, captação de recursos, finanças e negócios sociais, além do desenvolvimento das habilidades socioemocionais.

