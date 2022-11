Diretor da Globo quebra silêncio e revela como começou incêndio no estúdio do Projac

A Globo ainda está apurando as causas do fogo que consumiu a cidade cenográfica de Todas as Flores. Entretanto, o diretor Carlos Araújo revelou no início da tarde de hoje (19), como a equipe da novela foi surpreendida pelas chamas. Segundo ele, o incêndio começou justamente durante a pausa para o almoço –e não havia ninguém no cenário do folhetim do Globoplay.

“A nossa rotina é toda semana no cenário. Estávamos gravando de manhã e foi na hora do almoço [que se deu início ao fogo]. Quando começou o incêndio, não tinha ninguém lá dentro. Então, só vimos a consequência”, explicou ele, em entrevista ao Gshow.

De acordo com Araújo, as gravações de Todas as Flores não serão impactadas inicialmente. A plataforma de streaming vai disponibilizar todos os 45 capítulos da primeira fase até 16 de dezembro.

A princípio, o impacto que possa ter não é grande. Nada de valor no nosso cronograma. Pode ser que tenha um pequeno contratempo, mas nada de grande impacto. Não diria que é algo extraordinário, por incrível que pareça. Porque estamos muito bem no volume de produção.

A segunda parte será disponibilizada somente em abril de 2023, mas as gravações já serão concluídas nas próximas semanas.

“Estamos nos aproximando do fim. Pode ser que tenha um ajuste ou outro, mas nada muito expressivo. Temos uma frente razoável. Então, muito possivelmente, até o final da novela, vamos ter um pouco da loja aparecendo nas cenas que já gravamos”, acrescentou Araújo.

O que pegou fogo?

O cenário consumido pelas chamadas foi a Rhodes, loja fictícia em que se passa boa parte de Todas as Flores. “Era lindo, de uma qualidade impressionante mesmo”, lamenta Araújo.

O diretor também não acredita que será necessário reconstruir a cidade cenográfica às pressas para concluir as gravações:

“Acho que reconstruir é pouco provável. Muito pouco provável. Até porque estamos no final. Não dá tempo. Se fosse no início… Neste momento, além de pouco necessário, não teríamos tempo. E parte do cenário da loja temos no MG4 [nos Estúdios Globo, no Rio]. O cenário fixo. Então, temos onde contar a história”, afirma.

Maldição?

O incêndio que destruiu o principal cenário de Todas as Flores no início da tarde desta sexta-feira (18) não é novidade para quem trabalha nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, há algum tempo ou para quem mora nas proximidades. Em novembro de 2017, o mesmo local pegou fogo durante as gravações de Deus Salve o Rei (2018).

Na época –o que é hoje o cenário luxuoso da Rhodes, loja que conta com fábrica, laboratório e administração da novela Todas as Flores– fica no mesmo ponto do galpão que abrigava os cenários dos castelos da história, ambientada na Idade Média.

Com informações do Uol