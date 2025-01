O ministro Flávio Dino , do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o repasse de emendas parlamentares para três organizações não governamentais (ONGs) e entidades sem fins lucrativos. A decisão foi tomada neste sábado (25).

As beneficiadas são a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense (FEC), a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba e o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa do Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM).

Após reter os recursos, as três entidades citadas passaram a disponibilizar uma página de transparência em seus sites, segundo a CGU. Além disso, elas apresentaram dados sobre as emendas parlamentares que receberam. Esses foram elementos suficientes para a liberação feita pelo magistrado. As outras dez entidades seguem sem poder receber emendas.