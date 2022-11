Diego Maradona desembarca no aeroporto do Qatar, em surpreendente imagem virtual

Avião Tango D10S. que reproduz figura virtual do gênio argentino que interage com visitantes em 10 idiomas diferentes, está pousado no aeroporto de Doha

A Copa do Mundo do Qatar, em 2022, é a primeira a ser realizada desde a morte do gênio argentino Diego Armando Maradona, mas o craque se fez presente no país sede da competição de forma virtual. Uma empresa argentina usou inteligência artificial para criar uma figura interativa do craque dentro do avião Tango D10S, pousado no aeroporto de Doha. A figura interage com visitantes em 10 idiomas diferentes.

Maradona virtual manda mensagem para a Copa do Qatar

“É um sonho que virou realidade. Um resultado assombroso da tecnologia, desenho e paixão que se alcançou com tempo”, destacou Martin Rabaglia, CEO da Genosha, empresa responsável pelo desenvolvimento da figura.

O trabalho envolveu uso de ferramentas de sintetização digital, técnicas de filmagem 3D e análise de oito horas de gravações de Maradona para reproduzir os fonemas da voz do ex-camisa 10 da seleção argentina.

Depois de perder na estreia para a Arábia Saudita, a Argentina joga a vida na Copa do Mundo do Qatar contra o México hoje às 15h (horário de Manaus). Se vencer, segue sonhando com a primeira colocação da chave, se perder está eliminada. Em caso de empate, precisa de uma combinação de resultados para ir às oitavas.

Com informações do Globo Esporte