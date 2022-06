Diego Afonso assume presidência municipal do União Brasil e lança pré-candidatura

O evento de posse do diretório municipal reuniu políticos e filiados na nova sede

Na noite de ontem (8), o União Brasil Amazonas empossou o Diretório Municipal da sigla em Manaus. Na ocasião, o vereador Diego Afonso foi declarado presidente municipal. O evento contou com a presença do presidente estadual Pauderney Avelino, do governador Wilson Lima, a primeira-dama Taiana Lima, políticos, representantes e filiados.

Após o ato de posse, Diego Afonso declarou que o objetivo é tornar União Brasil, gigante na capital e no Amazonas. “O movimento do União Brasil, União jovem, União mulher, tornam o União esse grande gigante. Agora me tornando presidente municipal deste grande partido, espero que efetivamente possamos enraizar nos corações e na ideologia de cada filiado. O nosso pilar é união e a união pelo Amazonas é União Brasil”, disse.

Na ocasião Diego Afonso lançou oficialmente a sua pré-candidatura nas eleições de 2020. “Aproveito a oportunidade para dizer que sou pré-candidato a deputado federal e seguiremos juntos com muito trabalho para construir um amanhã melhor para todos. Vamos à luta”, declarou.

Em discurso, o governador Wilson Lima parabenizou o novo presidente municipal. “Quero agradecer, o agora empossado, Diego Afonso, presidente municipal do União Brasil. Você é um cara novo, trabalhador e tem uma coisa, um diferencial muito grande no Diego e quem conhece ele vai concordar comigo, é habilidade que ele tem do diálogo, de conversar com as pessoas e a empatia que é um negócio muito importante, se colocar no lugar das pessoas, isso é fundamental para qualquer político. Então, sucesso meu irmão, sucesso nessa sua missão e conte comigo viu?”, disse Lima.

A vice-presidência municipal do partido é conduzida pelo vereador Everton Assis, e o secretário geral, deputado Adjuto Afonso. O União Mulher pela delegada Emília Ferraz e o União Jovem por Amanda Vietas.

A nova sede do União Brasil Manaus, está localizada na rua C1, número 3, Quadra L, no bairro Adrianópolis.

Com informações da assessoria