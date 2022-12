‘Diálogo para conduzir os próximos anos da administração’, destaca Wilson Lima no TRE

Governador reeleito no pleito realizado em outubro e seu vice, Tadeu de Souza, são diplomados pela Justiça Eleitoral

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reeleito no pleito de outubro, foi diplomado ontem (12), pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), para chefiar o poder executivo estadual por mais quatro anos. Além de agradecer aos amazonenses, ele relembrou os primeiros quatro anos à frente da gestão do Estado e destacou que vai se manter como o homem do diálogo na próxima gestão.

“Se mudei em diversos aspectos nos últimos quatro anos, em um mantive-me exatamente igual: sempre fui um homem do diálogo e continuo sendo. E dialogando pretendo conduzir os próximos anos da administração. Obrigado, mais uma vez, ao povo do Amazonas e a cada um que torceu e seguiu conosco na caminhada que nos trouxe até aqui. Temos muito trabalho a fazer. E não paramos um dia sequer”, disse Wilson Lima.

A solenidade foi realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), bairro Aleixo, zona centro-sul. Além de Wilson Lima, Tadeu de Souza também foi diplomado para o cargo de vice-governador. Na cerimônia, organizada pelo TER, também foram diplomados os oito deputados federais, 24 deputados estaduais e um senador da República, eleitos e reeleitos para os devidos cargos.

“Sou, antes de tudo, grato a Deus e ao povo do Amazonas, que mais uma vez confiou em mim e me reconduziu ao cargo, com nova marca histórica de mais de um milhão de votos”, agradeceu Wilson Lima. Ele recebeu 1,039 milhão de votos, batendo o próprio recorde de 2018, quando foi o primeiro governador eleito com mais de 1,033 milhão de votos no Amazonas.

Para o próximo mandato, que começa em 1º de janeiro, o governador do Estado destacou que está mais maduro e que percorreu todos os municípios do Amazonas. Ressaltou que agora conhece profundamente a máquina pública, os poderes constituídos e as demais instituições que permitem que o Estado funcione.

Wilson Lima afirmou ainda, entre suas metas prioritárias para o próximo mandato, que seguirá a busca por melhorias para os amazonenses, priorizando a educação, a saúde e a geração de emprego e renda.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. A cerimônia de posse do governador Wilson Lima e de seu vice Tadeu de Souza está marcada para o dia 1º de janeiro de 2023, no Teatro Amazonas.

