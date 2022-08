Dia do Estudante: Centro Literatus reforça o poder da educação para transformar vidas

Referência em educação profissional no Amazonas, o Centro de Ensino Literatus aproveita o Dia do Estudante, comemorado hoje (11), para reforçar o poder da educação em criar oportunidades e transformar vidas. A instituição, que já ultrapassou os 40 mil profissionais formados, conta com mais de 70% dos egressos atuando no mercado de trabalho.

A mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha, destaca que foi graças à educação que esses profissionais conseguiram aumentar a renda familiar, conquistar melhores postos de trabalho e iniciar uma carreira.

Durante a pandemia de Covid-19, inflação e desemprego em alta, que o papel da educação foi escancarado, principalmente para as famílias que sentiram dificuldades financeiras, para quem buscava a primeira experiência profissional, recolocação ou atuava na informalidade.

“Por conta desse cenário, notamos um interesse maior das pessoas se capacitarem. Mesmo durante o período de isolamento social, em todos os meses iniciaram-se turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA) e cursos técnicos no Centro de Ensino Literatus, principalmente o Técnico de Enfermagem, um dos principais profissionais que atuam na linha de frente no atendimento de pacientes com Coronavírus”, informou a gestora da instituição.

Ela ainda reforça que, com o diploma na mão, as oportunidades profissionais aumentam, já que a maioria dos empregos exige, no mínimo, o Ensino Médio. “O estudante pode prestar concursos públicos, além de fazer um curso técnico ou superior”, salienta.

Entre as maiores vantagens do nível técnico está a de ingressar no mercado de trabalho de forma mais rápida, haja vista que as capacitações têm menor duração quando comparadas a uma graduação superior. Além disso, há formações técnicas que pagam até mais que um profissional bacharelado.

No entanto, o investimento em educação deve acontecer ao longo de toda a vida. A mantenedora do Literatus aponta que, independente da idade, sempre é hora de buscar novos aprendizados, aprimorar os conhecimentos e a qualificação. “Isso contribui para que o profissional se mantenha atrativo para o mercado”, disse.

Com informações da assessoria