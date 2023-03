Detran-AM lança o prêmio Melhores do Trânsito

O Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lança, nesta segunda-feira (20/03), o prêmio Melhores do Trânsito. Em sua primeira edição, a premiação tem como objetivo valorizar os profissionais da área de trânsito do Estado que mais se destacaram ao longo do ano de 2023.

Com previsão para ser entregue em janeiro de 2024, a premiação é subdividida em quatro categorias: Melhor Despachante, Melhor Centro de Formação de Condutores (CFC), Melhor Clínica de Trânsito e Melhor Instrutor. A avaliação será baseada em critérios objetivos e preestabelecidos, de acordo com cada categoria.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, o prêmio é importante para estimular os profissionais a alcançarem melhores resultados. “É mais uma inovação do Detran-AM para que possamos aferir esses resultados, melhorar o atendimento à população e também premiar aqueles que merecidamente estão fazendo um trabalho de excelência”, disse.

Nas categorias Melhor Autoescola (CFC) e Instrutor, a avaliação será feita por meio de um ranking, que irá considerar os maiores índices de aprovação de condutores.

Em relação à categoria Melhor Despachante, será contemplado aquele que possuir o menor número de pendências processuais junto ao departamento.

Já as clínicas de trânsito, serão avaliadas pelo atendimento prestado aos cidadãos, considerando alguns fatores como: facilidade no agendamento, boa recepção e conforto do ambiente.