Desfile de moda movimenta Shopping Phelippe Daou com música e sorteio de brindes

Com a proximidade do Dia dos Pais, os lojistas do shopping Phelippe Daou realizaram ontem (6), um desfile de moda com direito a sorteio de brindes e serviços básicos de saúde para quem visitou o espaço. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), apoiou o evento.

O objetivo, segundo o diretor do Comércio Informal da secretaria, Roberto Bezerra, foi divulgar o centro de compras, atrair o público e fomentar as vendas para o Dia dos Pais. “Tivemos desfile de moda, show musical, ações de saúde e ainda sorteio de brindes, mas por todo o mês de agosto os lojistas seguem com muitas promoções por conta do Dia dos Pais. O cliente que compra a partir de R$ 25 já ganha um cupom e concorre a valiosos prêmios no dia 20 de agosto”, explicou.

Quem foi fazer suas compras na manhã de ontem também aproveitou para checar a pressão arterial e medir a taxa de glicose. A dona de casa Diana Evangelista ouviu atentamente as orientações dos técnicos de enfermagem sobre os cuidados com a pressão arterial.

“A minha mãe tinha problema de pressão alta e eu, sempre que posso, aproveito para medir a minha e ouvir todas as orientações. A gente precisa cuidar da saúde, ainda mais quando é assim, de graça. Eu só tenho a agradecer à Prefeitura de Manaus por essa oportunidade”, destacou a dona de casa.

Para os lojistas, todas as promoções realizadas nos centros de compras são uma oportunidade a mais para atrair clientes e girar a economia.

“Quanto mais pessoas circulando dentro do shopping, é muito melhor. As possibilidades são grandes de a gente fazer vendas né, não só eu, mas todos os lojistas que aqui trabalham, por isso agradeço ao secretário Wanderson Costa, que tem olhado por nós aqui nas galerias e no shopping Phelippe Daou e quero agradecer também ao prefeito David Almeida, porque eu acredito que a cada dia o trabalho dele vai ficar muito melhor e isso é muito bom para nós, também”, explicou a permissionária Rosiane Rodrigues, que vende roupas infantis no shopping popular da zona leste.

O desfile de moda foi uma promoção dos lojistas do centro de compras que sortearam vários brindes, por meio das redes sociais. Os modelos foram os próprios filhos dos permissionários do local. O Gledson Assunção, que visitava o shopping no momento do desfile, aprovou a iniciativa.

“É muito importante para o espaço, eu estou aqui visitando e me deparo com esse tipo de evento, é muito bom para economia do shopping, a movimentação, para os lojistas e para o visitante que vem, porque é um shopping completo, tem de tudo aqui e o atendimento é muito bom também. Eu gostei”, disse o visitante.

Sobre o shopping

O shopping Phelippe Daou, inaugurado em 2016, abriga cerca de 500 permissionários vendendo produtos variados. O local também é um grande centro de serviços públicos como o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Municipal, o Sine Manaus, o programa “Leite do Meu Filho”, Sinetran, Manaus Atende, Defensoria Pública, Posto de Vacinação, além de um posto do Bradesco. Possui praça de alimentação e estacionamento gratuito e em breve uma agência dos Correios vai ser instalada no espaço. O local funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h.

