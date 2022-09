Desabamento da ponte Curuçá, no Km 25 da BR 319, deixa mortos e desaparecidos

Segundo as primeiras informações, há pelo menos três mortos e oito desaparecidos

Uma ponte desabou no momento em que carros passavam no trecho do Km 25 da BR-319 na manhã de hoje (28). De acordo com as primeiras informações, há feridos e mortos no acidente. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local.

De acordo com essas primeiras informações, pelo menos três mortes foram confirmadas e oito pessoas estão desaparecidas.

Ainda em nota, a PRF confirmou que o trecho está totalmente interditado e que a equipe tanto da PRF como do DNIT estão empenhando esforços no local.

Por meio de nota, o Governo do Amazonas informou estar prestando atendimento às vítimas do acidente.

“O Governo do Amazonas informa que está prestando atendimento às vítimas do acidente, que ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (28/09), na BR-319. Equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) estão se dirigindo ao local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos.

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), responsável pelo local onde aconteceu o acidente, também já está atuando no local”.

Com informações de A Crítica