Derrotado nas urnas, ex-senador Romero Jucá dará aula de processo legislativo e política

Figura que circula com desenvoltura pelo Congresso Nacional, mesmo sem mandato desde 2018, o ex-senador Romero Jucá decidiu lecionar sobre sua experiência na política e passará a dar aulas sobre “processo legislativo e avaliação política para tomada de decisão”.

Jucá afirmou à coluna que continuará na política, no MDB Nacional e no MDB de Roraima, mas que quer voltar a dar aulas pelas boas trocas no ambiente acadêmico.

“No Recife, já fui professor do curso de pós-graduação em administração pública. É uma interação legal e trocamos experiências”, disse. “A eleição está longe”, completou.

Jucá continua circulando pelo Congresso e hoje foi ouvir Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falar sobre os juros no país ao lado de colegas como Ciro Nogueira (PP-PI) e Rogério Marinho (PL-RN).

O ex-senador chegou a ser ministro do ex-presidente Michel Temer, mas foi demitido logo no início do governo ao ser flagrado em um áudio no qual afirmava que “tem que mudar o governo pra poder estancar essa sangria”, por meio de um acordo “com o Supremo, com tudo”.

As aulas com Jucá terão modalidade online e presencial, em Brasília, e a coordenação é do consultor de marketing político Marcelo Vitorino.

