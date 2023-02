Derrotado nas eleições, ex-deputado ataca Amom e distorce falas de defesa à Zona Franca

Ex-deputado afirmou que Amom não teria rebatido ataques de secretário do Ministério da Fazenda sobre a Zona Franca de Manaus. Em contrapartida, Amom publicou vídeo que mostra momento em que questionou Appy sobre as afirmações em evento sobre a reforma tributária

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD) atacou hoje (9), o atual deputado federal do Amazonas Amom Mandel (Cidadania-AM), por meio das redes sociais, ao declarar que o parlamentar não teria contestado as falas do secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy, sobre a possibilidade de extinção dos incentivos fiscais às empresas dos polos industriais no país, representando uma ameaça à Zona Franca de Manaus.

Amom enfatizou, inclusive, na reunião com Appy, que a defesa da Zona Franca de Manaus foi um compromisso de campanha de Luís Inácio Lula da Silva e demonstrou estranheza ao ouvir o secretário da Fazendo do governo eleito, contradizer o prometido pelo presidente da República.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Amom mostra o oposto do declarado pelo ex-deputado, derrotado nas eleições de 2022. O deputado federal mais bem votado do Amazonas, Amom defendeu uma agenda com representantes do Governo Federal para discutir soluções que garantam a manutenção da Zona Franca de Manaus e os empregos gerados no Amazonas, desmentindo as informações falsas propagadas por Ramos.

Ramos disse estar surpreso pela falta de reação do deputado federal durante o evento da RenovaBR, na tarde de ontem (8), quando Appy fez as declarações. Amom foi o único membro da bancada amazonense presente no evento, e, contrariando as acusações de Ramos, divulgou vídeo em que mostra seu questionamento ao secretário sobre a ameaça aos incentivos fiscais que garantem o funcionamento do modelo econômico da região amazonense.

“Appy é um conhecido inimigo da Zona Franca […] e a fala dele é absolutamente esperada. O que eu estranhei foi o comentário de um deputado federal que participou da reunião em que essa fala foi feita, pelo que eu observei não contestou, e fez um comentário depois nas redes sociais como se fosse um comentarista político. Deputado federal não é comentarista político, deputado federal quando vê alguém atacando a Zona Franca tem que levantar a voz, contestar, confrontar”, declarou Ramos.

Ramos foi um dos políticos citados no dossiê divulgado por Amom Mandel em 2022, quando ainda era vereador, que expôs os problemas no sistema de transporte público de Manaus desde a primeira licitação realizada no município. À época, em 2006, Marcelo Ramos era o então diretor-presidente do Instituto Municipal de Transporte Urbano (IMTU), quando decidiu divulgar o edital de licitação que permitia a concentração do serviço por parte de um grupo de empresas.