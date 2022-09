Dermilson Chagas destina emenda de R$ 100 mil para Pescadores de Itapiranga

O recurso da emenda parlamentar é para fomentar as atividades dos pescadores e pescadoras sindicalizados no Sindicato dos Pescadores e Pescadoras de Itapiranga

Preocupado com o desenvolvimento econômico no interior do Amazonas, o deputado Dermilson Chagas (Republicanos) destinou, neste ano, uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para o município de Itapiranga (a 226 quilômetros de Manaus, em linha reta). O recurso foi destinado à Prefeitura de Itapiranga para que ela possa fomentar as atividades de pescadores e pescadoras sindicalizados no Sindicato dos Pescadores e Pescadoras de Itapiranga.

Os recursos fazem parte de um pedido especial dos próprios profissionais da pesca, que movimentam a economia local, gerando emprego e renda, conforme explicou o deputado.

“Desde a primeira vez que fui eleito, dediquei uma atenção especial aos nossos pescadores e pescadoras em todo o Amazonas. Por isso, destinei R$ 100 mil em emendas para o Sindicato dos Pescadores e Pescadoras de Itapiranga, a fim de fomentar esse trabalho no município”, destacou.

Esta não é a única emenda destinada ao município de Itapiranga pelo deputado estadual Dermilson Chagas. Neste ano, o parlamentar destinou também uma emenda de R$ 200 mil para que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção de Itapiranga adquirisse um caminhão-baú com capacidade para 7 toneladas para atender as demandas dos produtores.

Com informações da assessoria