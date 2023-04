Deputado solicita instalação de detectores de metais nas escolas da rede estadual

O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou nesta terça-feira, 11, o requerimento nº 1.131/2023 para instalação de detectores de metais, cercas elétricas e a contratação de segurança armada em todas as unidades escolares públicas do Estado do Amazonas.

“Essa semana vimos cenas de ataques constantes em escolas e creches em todo o país, inclusive no Amazonas. Esse é um tema preocupante e que está muito presente. Devemos ter esse cuidado com a segurança nas escolas. E, enquanto legisladores e representantes do povo, estamos aqui justamente para debater isso e apresentar soluções”, disse o deputado da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Para o parlamentar, é necessário que a Casa Legislativa contribua com a fiscalização e controle dos atos do poder público.

“É necessário que a gente tome medidas efetivas, mesmo que seja algo temporário, como revistas nas escolas, e que possamos fazer uma amostragem. É importante trabalharmos outras políticas como a questão da saúde mental das crianças e dos jovens desde os primeiros anos na escola, para que tenhamos um acompanhamento mais completo”, defendeu Abrahim.

O deputado do União Brasil ainda disse que é preciso um trabalho de conscientização dos pais no sentido de restringir o uso da internet para os filhos.

“Episódios de ataques em escolas e creches como o de Santa Tereza de Goiás, Blumenau e em Manaus, recentemente divulgados pela mídia são consumidos sem nenhum filtro. Essa conscientização da segurança nas escolas começa pelo pais, mas é importante a participação da escola através de palestras e cursos para os pais, além da restrição do uso da internet. Hoje, se tem essa divulgação desse tipo de ataque, muito se deve ao acesso à internet e aos fóruns estimulando esse tipo de ação. Precisamos combater isso”, concluiu.