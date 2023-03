Deputado quer saber por que governo Lula se omite sobre ditadura de Ortega

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) protocolou um requerimento de informação cobrando explicações do Itamaraty sobre por que Lula se absteve de assinar um documento condenando a ditadura de Daniel Ortega, na Nicarágua.

O fato ocorreu durante reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organizações das Nações Unidas (ONU), na última sexta-feira (3). Cinquenta e cinco países foram signatários do ‘Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicarágua’.

No documento, o parlamentar alega que, ao ter tal gesto, o governo brasileiro demonstra estar “favorável à catástrofe humanitária que vem acontecendo na Nicarágua”.

“Nem o Governo brasileiro, tampouco a representação do Brasil no Conselho de Direitos realizaram o apoiamento ao documento. Tal ação demonstra que o Governo do Brasil está favorável à catástrofe humanitária que vem acontecendo na Nicarágua”.

Valadares ressalta a defesa da democracia, da liberdade e dos direitos humanos para solicitar que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dê explicações sobre o caso.

“A defesa da Democracia, da liberdade de expressão e dos Direitos Humanos é uma marca do Brasil em sua história de representação na Organização das Nações Unidas. Por esta razão, encaminhamos este requerimento solicitando ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores Mauro Luiz Iecker Vieira informações no sentido de esclarecer esta Casa quanto a não assinatura do Brasil no documento ‘Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos’”.

FONTE: DIÁRIO DO PODER