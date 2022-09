Deputado Felipe Souza destinou mais de R$ 7 milhões em emendas para a saúde do AM

Em quatro anos de mandato, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota) destinou mais de R$ 7,6 milhões em emendas parlamentares impositivas para a área da saúde do Estado do Amazonas. Entre as emendas para saúde foram destinados recursos para aquisição de um tomógrafo e uma usina de oxigênio, para o Hospital Regional Dra. Luiza da Conceição Fernandes, em Humaitá, interior do Amazonas.

“Este é um aparelho essencial para o diagnóstico de diversas doenças. Por meio dele é possível, por exemplo, detectar nódulos ainda pequenos que, mais tarde, podem se tornar tumores”, disse Felipe.

Felipe Souza destacou ainda emendas para compra de mobiliário hospitalar ao Hospital 28 de Agosto, que proporcionou aos pacientes bem-estar para uma breve recuperação no atendimento de urgência e emergência; para aquisição de equipamentos médicos hospitalares destinados às UTIs do Pronto-Socorro da Criança – zona Oeste; para aquisição de equipamentos e materiais permanentes ao Banco de Leite Humano da Maternidade Balbina Mestrinho, que atende principalmente bebês prematuros; dentre outras.

O deputado ressaltou que as unidades de saúde atendem a uma parcela significativa da população, em especial a mais carente.

“A área da saúde merece uma atenção especial da classe política, por isso destinamos recursos por meio de emendas impositivas para melhorar o serviço que é prestado à população”, destacou Felipe Souza.

Felipe também destaca algumas de suas emendas na área da saúde apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como para a Recuperação do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro; aquisição de ambulânchas para o interior; Centro de Saúde voltado à pessoa idosa; e reforma e ampliação do Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz. Todas as emendas foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Felipe Souza é candidato à reeleição e também é presidente do Patriota no Amazonas. Na Aleam, o deputado é líder do governador Wilson Lima (União Brasil).

Com informações da assessoria