Deputado Dermilson Chagas destaca a importância ambiental e econômica do período defeso

O deputado Dermilson Chagas (Republicanos) afirmou, nesta terça-feira (15/11), data que se inicia o defeso de nove tipos de peixes no Amazonas, que o período é de importância vital para as espécies possam se reproduzir na natureza e evitar que entrem na lista dos peixes em risco de extinção.

O parlamentar informou que o período do defeso é de 15 de novembro a 15 de março, sendo proibida a pesca de aruanã, caparari, surubim, matrinxã, pirapitinga, sardinha, pacu e marapá. Já o tambaqui tem a pesca proibida até o dia 31 de março de 2023, e o pirarucu tem a sua pesca proibida o ano inteiro.

“O período do defeso é estabelecido para que os peixes possam ter tempo para se reproduzirem na natureza. Por isso, é importante que todos se conscientizem que a pesca neste período pode colocar em risco a sobrevivência dessas espécies nos nossos rios, igarapés e lagos”, comentou Dermilson Chagas.

O parlamentar ressaltou que, durante esse período, somente os peixes oriundos da piscicultura é que poderão ser comercializados, mas, para tal, é preciso que quem estiver comercializando possa comprovar a origem do pescado.

Dermilson Chagas também disse que a população de um modo geral, inclusive os próprios pescadores, devem contribuir com a preservação dessas espécies e evitarem a pesca irregular.

Seguro-defeso

O deputado Dermilson Chagas explicou que, durante o período do defeso, os trabalhadores que têm na pesca a sua única fonte de renda familiar têm direito a receber o Seguro-Defeso, porque nessa época eles ficam impossibilitados de exercer a sua atividade.

“O Seguro-Defeso é o serviço que permite ao pescador solicitar ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) o pagamento do benefício de Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal durante o período de defeso, que acontece todos os anos para preservação das espécies”.

Dermilson Chagas explicou que o valor que os pescadores recebem é de um salário-mínimo e que pode variar de três a cinco meses por ano, dependendo da área.