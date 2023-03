Deputado denuncia possível tentativa de suborno para barrar CPMI do 8 de janeiro

O deputado federal Sanderson (PL-RS) afirmou que recebeu informações sobre mais uma tentativa do governo federal de barrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, desta vez oferecendo milhões em emendas para os parlamentares que retirarem as assinaturas do requerimento de abertura da comissão investigativa.

No final do mês passado Sanderson já havia denunciado que Lula estava articulando para impedir que o Congresso Nacional investigasse o que de fato ocorreu no dia 8 de janeiro.

A oposição tinha conseguido angariar 222 assinaturas de parlamentares, porém nos bastidores já está sendo articulada a saída de dez deputados e dois senadores.

FONTE: DIÁRIO DO PODER